Condenado por importunação sexual, Fernando Cury vai se filiar ao PSDB

O PSDB vai filiar o ex-deputado estadual Fernando Cury (sem partido), condenado por importunação sexual contra a ex-deputada Isa Penna (PCdoB).

O que aconteceu

Evento de filiação está marcado para o próximo sábado (6), em Itatinga (SP). O anúncio do ingresso no PSDB foi publicado nas redes sociais do ex-deputado.

Cury é pré-candidato a prefeito da cidade. O UOL tenta contato com o diretório estadual do PSDB.