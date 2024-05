Lula deve ir ao RS pela 3ª vez e anunciará autoridade federal no estado

O presidente Lula (PT) deve ir nesta quarta-feira (15) ao Rio Grande do Sul pela terceira vez desde que o estado passou a sofrer com as enchentes que começaram no final de abril. Além de medidas financeiras, ele anunciará a criação de uma autoridade federal no estado.

O que aconteceu

Lula deve fazer direto do RS um anúncio de novas medidas de socorro ao estado, segundo a assessoria da Presidência. O anúncio estava previsto para a tarde desta terça-feira (14), no Palácio do Planalto, mas foi adiado e ocorrerá amanhã.

Lula deve convidar os chefes dos outros Poderes para a viagem. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, e Arthur Lira (PP-AL), da Câmara, já estiveram com Lula no RS na segunda visita do presidente, no dia 5 de maio, assim como o vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin.