Ataque de Musk a Moraes sinaliza aliança com golpismo, diz secretário

O secretário nacional de Políticas Digitais, João Brant, disse no UOL News que as ações de Elon Musk sinalizam uma aliança com o golpismo que vai além do bolsonarismo.

A fala de Elon Musk é muito grave, por conta do tom de ameaça às instituições brasileiras, de reforço de uma posição da empresa em não respeitar a legislação nacional e por carregar uma ameaça à soberania brasileira. A nossa preocupação, sobretudo, é sinalizar que o governo não considera normal e nem adequado um debate naquele tom, desrespeitando a ordem judiciária brasileira.