Elon Musk atacou soberania nacional, diz relator do PL das Fake News

Alexandre de Moraes se precipita e compromete a imagem do STF (Supremo Tribunal Federal) ao rebatar os ataques promovidos pelo dono do X (antigo Twitter) Elon Musk, disse o jurista e colunista do UOL Wálter Maierovitch.

Moraes se precipita, toma o lugar do Ministério Público e repete o episódio do aeroporto de Roma. Faz esse estardalhaço, que não é função dele. Se ele é atacado, há no Estado Democrático de Direito quem vai cuidar disso e promover medidas. O que Moraes faz? Arruma uma briga e monta um ringue que prejudica a imagem do Supremo. O estamento do Musk é embaixo; Moraes o chama para cima, no nível do Supremo. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Tales: Bolsonaristas se dizem patriotas, mas apoiam estrangeiro golpista

Tales Faria chamou a atenção para o comportamento dos bolsonaristas, que exaltam o patriotismo como uma de suas virtudes, mas abraçam um empresário estrangeiro como Musk, que apoia o golpismo e ataca Alexandre de Moraes.