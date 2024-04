Elon Musk parece querer forçar o STF a tirar o X do Brasil, diz Janaina

A ex-deputada estadual Janaina Paschoal acredita que Elon Musk quer que o STF tire a rede social X (antigo Twitter) do Brasil para se sair de vítima. A análise dela foi feita no UOL News da manhã desta segunda-feira (8).

Após as falas de Musk durante o fim de semana, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a abertura de inquérito pela PF (Polícia Federal) para apurar a conduta do empresário.