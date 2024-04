Maierovitch: Moraes se precipita, faz estardalhaço com Musk e prejudica STF

Ao acusar Alexandre de Moraes de praticar censura por suspender determinadas contas do X (antigo Twitter), Elon Musk atacou a soberania nacional, afirmou o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do PL das Fake News.

Trataria o ataque de Musk no plano institucional. A crítica que ele fez foi, sobretudo, ao STF e suas posições, que têm sustentado todas as decisões do inquérito. É, no limite, um ataque à soberania do Brasil. O que não é respeitável é um bilionário estrangeiro querer ditar regras e o funcionamento de instituições no Brasil. Atacar abertamente um ministro ou a Corte é igualmente grave. Orlando Silva, deputado federal (PCdoB-SP)

Tales: Bolsonaristas se dizem patriotas, mas apoiam estrangeiro golpista

Tales Faria chamou a atenção para o comportamento dos bolsonaristas, que exaltam o patriotismo como uma de suas virtudes, mas abraçam um empresário estrangeiro como Musk, que apoia o golpismo e ataca Alexandre de Moraes.