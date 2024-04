Nunes Marques autoriza inquérito para investigar Bivar por suposta ameaça

A defesa de Rueda acionou o STF e pediu a investigação do caso. Um incêndio destruiu duas casas da família no litoral de Pernambuco, no mês passado. Na época, Luciano Bivar negou relação com o episódio e disse ser vítima de "ilações".

Procurado pela reportagem, o deputado não se manifestou. O espaço segue aberto.

Relembre o caso

Duas casas do novo presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, pegaram fogo simultaneamente na noite desta segunda-feira Imagem: Reprodução/X

Duas casas de praia ligadas a Antônio de Rueda pegaram fogo na noite de 11 de março. Os imóveis ficam localizados na Praia de Toquinho, em Pernambuco.

A perícia realizada pela Polícia Científica de Pernambuco concluiu que incêndio foi criminoso. Os peritos ainda analisam possíveis vestígios biológicos que podem indicar a autoria do crime. A Secretaria de Defesa Social ressaltou que a perícia é apenas uma das etapas do inquérito. "A investigação segue em andamento sendo realizadas tomadas de depoimentos e outras ações para o completo esclarecimento da autoria e do modus operandi", diz o órgão.