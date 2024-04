'Reação justa', diz Sâmia após marido deputado empurrar membro do MBL

É a quinta vez. A última, no Rio de Janeiro, ele ameaçou a mãe de um militante nosso, disse que sabia onde ela morava. Ela tem 70 anos. Agora, aqui no Congresso, com um sorriso irônico esperando para provocar, levantar uma câmera. Não temos que aguentar ameaça, intimidação de fascista de plantão em todo lugar que a gente está. Não vamos aceitar e achar normal.

Glauber Braga, deputado federal

Cassação por quebra de decoro

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que PL vai ao Conselho de Ética. Nas redes sociais, o parlamentar afirmou que seu partido vai entrar com processo por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética da Câmara.

O MBL divulgou nota na qual afirma que o deputado Kim Kataguiri (União-SP) vai pedir a cassação de Glauber Braga. "O porta-voz do Movimento Brasil Livre, Gabriel Costenaro, foi agredido e expulso da Câmara Federal a chutes pelo deputado Glauber Braga. Costenaro estava trabalhando contra a regulamentação do Uber e, na saída para o almoço, foi abordado pelo deputado, que começou a fazer acusações e o empurrou para fora", diz a nota.

"Ao final, ele e Gabriel Costenaro foram para a delegacia, onde o deputado Kim Kataguiri foi ao encontro de seu colega de MBL", acrescentou o MBL. De acordo com o texto, "nesse momento, Glauber Braga começou a chamar Kataguiri de nazista e tentou agredi-lo, mas foi contido por outras pessoas no local. Após as atitudes vexatórias e violentas do deputado, Kim Kataguiri afirmou que irá pedir a cassação do psolista".