'Abin paralela': Zanin marca audiência sobre 'software espiões'

O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), marcou duas audiências para discutir o uso de programas de monitoramento por órgãos públicos. A ação acontece em meio às investigações sobre o uso político da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante o governo Bolsonaro.

O que aconteceu

As audiências serão realizadas de forma híbrida, em 10 e 11 de junho, às 10h. A discussão terá transmissão da TV Justiça e Rádio Justiça.

Zanin diz que o tema tem "relevância jurídica e social". "A realização da audiência pública permitirá a oitiva de especialistas e de representantes do poder público e da sociedade civil com vista a subsidiar esta Suprema Corte com o conhecimento especializado necessário para o deslinde da causa posta", escreve o ministro.