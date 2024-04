Josias: Porrada vira prática no Congresso; Glauber devia ter outra reação

O parlamento não pode ser resumir a isso. Um parlamentar como o Glauber, que se considerou ofendido por um personagem que estava ali nos corredores do Congresso, tem outras formas de reagir que não fossem os empurrões e os pontapés. Não acho que isso qualifique o parlamentar com seu discurso antifascista.

Se ele quer se diferenciar, não pode utilizar o mesmo procedimento do seu agressor. Não se reage à violência, pelo menos no ambiente parlamentar, com mais violência e desqualificação.

Tales: Glauber foi derrotado pela provocação do MBL

O deputado não poderia ter aceitado esse tipo de provocação do MBL, disse o colunista Tales Faria.