Bolsonaro faz caravana pelas ruas do Rio, e manifestantes xingam petistas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) promoveu caravana pelas ruas de Copacabana, zona sul do Rio, enquanto apoiadores bolsonaristas vaiavam e xingavam petistas que acenavam das janelas dos prédios.

O que aconteceu

Bolsonaro foi ovacionado por conservadores. O ex-presidente realizou um cortejo pelas ruas do bairro da capital fluminense, na tarde de hoje, acompanhado de perto por apoiadores, que gritavam palavras como "mito". Ele subiu ao teto do carro e carregou uma criança nos braços.

Apoiadores do presidente Lula foram xingados. Nas janelas dos prédios, petistas com a camisa e a bandeira do partido faziam o sinal de "L" com as mãos, uma referência de apoio ao governo de Lula. Nas ruas, manifestantes bolsonaristas retrucavam com vaias, palavrões e o sinal com o dedo do meio.