Pedido de cassação de Glauber Braga por empurrão chega ao Conselho de Ética

O pedido de cassação do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), que empurrou para fora da Câmara um militante do MBL, chegou ao Conselho de Ética da Casa.

O que aconteceu

A representação contra Braga deu entrada no conselho no início da tarde desta segunda-feira (22). O envio foi feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), procedimento que é padrão nesses tipos de casos. No momento, ainda não foi instaurado um processo contra o deputado por esse episódio.

Pedido de cassação foi protocolado pelo Novo. "Não carece de muito esforço argumentativo para verificar que o conjunto de condutas praticadas pelo Deputado Glauber violam frontalmente os regramentos que ditam a postura dos representantes do povo", diz o partido.