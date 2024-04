Não me orgulho, mas não me arrependo, diz Glauber sobre agressão

Vou lutar por esse mandato até o fim porque ele me foi conferido por milhares de eleitores do Rio de Janeiro, mas eu não vou dobrar a minha militância política a partir exclusivamente do salvamento do mandato do espaço institucional. Glauber Braga, deputado federal (PSOL-RJ)

Na visão do deputado, as vítimas de agressões físicas de membros do MBL também devem responder com o uso da força, caso haja necessidade.

Não estou defendendo que se organizem grupos para ir às atividades deles [do MBL] para agredi-los, mas que se defendam das injustas agressões realizadas por eles. A legislação brasileira permite que isso seja feito. Não estou falando nada que seja uma ação extralegal.

Se um sujeito vem ao seu encontro e exercendo violência física, e se há a necessidade de você se defender fisicamente, você tem que fazer. Glauber Braga, deputado federal (PSOL-RJ)

Confira a entrevista do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) na íntegra: