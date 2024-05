Josias: Não é hora do RS aproveitar desastre para considerar dívida paga

O presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia, disse que desde 2012 a entidade afirma que a dívida do estado com a União está quitada.

Temos uma ação ajuizada no STF desde 2012 e essa ação questiona, com argumentos técnicos, jurídicos e contábeis, a dívida [do estado]. Temos perícias realizadas e estudos do Tribunal de Contas do Estado, que encaminham no sentido de que essa divida está quitada, ou substancialmente quitada.

Desde 2012 afirmamos que a dívida está quitada. Na minha avaliação, não há nenhum precedente que se abra, porque só dois estados da federação tem ações: o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Fugimos de qualquer precedente neste aspecto. Nenhum estado da federação está vivendo uma catástrofe climática.

Tales: Leite diz a aliados não estar satisfeito com indicação de Pimenta

Em conversa com aliados, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), demonstrou insatisfação com a indicação de Paulo Pimenta, atual ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), para coordenar a resposta às enchentes que devastaram o Estado, afirmou o colunista Tales Faria.