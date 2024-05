Privatização da Sabesp é alvo de nova ação direta de inconstitucionalidade

PT, PSOL e PCdoB protocolaram nesta quarta-feira (22) uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no Tribunal de Justiça de São Paulo contra o texto aprovado pela Câmara de Vereadores de São Paulo que viabiliza a privatização da Sabesp, prevista para junho.

O que aconteceu

Ação questiona constitucionalidade. Os partidos de esquerda afirmam na Adin que a lei "resulta de um trâmite conturbado e cujo ritmo acelerado inviabilizou a efetiva participação popular e desprezou a necessidade de apresentação de laudo de impacto orçamentário e financeiro".

Oposição já havia protocolado Adin sobre o mesmo tema em dezembro, ainda sem definição. Na ocasião, o diretório estadual do PT questionou a lei 17.853 de 2023, aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo. O texto "autoriza o poder executivo do estado a promover medidas de desestatização da Sabesp". Essa ação segue tramitando no Tribunal de Justiça.