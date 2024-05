Tales: Julgamento do TSE mostra que Moro aprendeu a fazer política

Após a decisão do TSE de manter o mandato de Sergio Moro, a colunista Raquel Landim avalia que a chance de haver um possível recurso do PL e do PT é nula, com base em conversas com especilaistas em Direito Eleitoral.

O senador Sérgio Moro conseguiu salvar o seu mandato ao fazer o exato oposto do ex-deputado Deltan Dallagnol, avaliam advogados especialistas em direito eleitoral. Moro se manteve o máximo possível fora da mídia, construiu apoios dentro e fora do Judiciário e sua defesa desconstruiu dentro do processo os argumentos da acusação. A coluna conversou com quatro advogados especialistas em direito eleitoral e a avaliação é de que a chance de um eventual recurso do PL e do PT ao Supremo Tribunal Federal é zero. Raquel Landim, colunista do UOL

Caso José Dirceu: Venceu a lei, por mais dura que ela seja, diz jurista

A lei prevaleceu na decisão da Segunda Turma do STF [Supremo Tribunal Federal] de extinguir a condenação da Lava Jato contra José Dirceu por corrupção, avaliou a jurista Flávia Alessandra. Ela explicou que a idade de José Dirceu, que completou 78 anos em março, foi um fator importante levado em consideração.