Tales: Bolsonaro perseguiu Moraes e STF e não pode reclamar

Jair Bolsonaro não tem motivo para reclamar de perseguição pela decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes de mantê-lo inelegível, já que ele atacou tanto o juiz como o Supremo, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (27).

Bolsonaro perseguiu Alexandre de Moraes e o Supremo por muito tempo. Ele não pode reclamar de perseguição.