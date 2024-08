Sakamoto: Moraes estaria prevaricando se não ameaçasse X de suspensão

Alexandre de Moraes tomou uma decisão arriscada em relação ao X e a Elon Musk, mas o caso pode lhe causar grande desgaste, avaliou o colunista Josias de Souza.

É uma decisão muito arriscada. Ela é inevitável, porque não se pode permitir que o Brasil seja tratado como um país sem leis. Mas Moraes, que sempre foi visto como uma raposa no STF, agora está lidando com um porco-espinho.

Moraes tenta repetir com o X o que fez com outro conglomerado digital. Em 2022, cercado por Moraes, Pavel Durov, fundador do Telegram, executou um recuo com aparência de derrota. Musk faz o contrário: aposta no desrespeito a ordens judiciais e, fustigado com a ameaça de ter sua rede retirada do ar, dobra a aposta.

Essa demora na punição de Bolsonaro e a repetição com o X do que aconteceu com o Telegram dão uma impressão de déjà vu. Moraes continuará sua cruzada cotra o X, com risco grande de desmoralização porque quem briga com um porco-espinho pode ser arrastado por ele para a lama. Josias de Souza, colunista do UOL

