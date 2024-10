Josias: Zambelli se contradiz e vê limites na liberdade de expressão alheia

A Carla Zambelli é, na definição dela própria, uma patriota que defende a liberdade de expressão. Ela se contrapôs a várias decisões do STF, inclusive no âmbito do inquérito das fake news. Ela contestou determinações judiciais sob o argumento de que o Judiciário, sobretudo Alexandre de Moraes, conspirava contra a liberdade de expressão.

Ela poderia responder expressando-se livremente, mas, em vez disso, vai ao Judiciário e alega que houve infração à liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem limites: quando é para atacar os outros, não; mas quando o ataque se dirige a ela, aí, sim, há limites. É curioso, é inusitado. O jornalista perseguido por ela foi punido pelas opiniões que expressou, enquanto a deputada continua perambulando pelos corredores do Congresso.

Josias de Souza

Tales: Queda de Lula evita encontro desagradável com Putin na Rússia

A queda de Lula no banheiro evitou que o presidente passasse por um momento constrangedor na Rússia, onde se encontraria com Vladimir Putin, disse mais cedo no programa o colunista Tales Faria.

Esse incidente, que é perigoso em qualquer idade por ter um corte atrás [da cabeça], tem um lado positivo, se assim for: o presidente não precisará ir à Rússia. Nesse momento, seria no mínimo desagradável ver Lula ao lado do Putin, com a mídia explorando isso. Se o pessoal explora um incidentezinho desse, imaginem com Lula ao lado de Putin. Qualquer coisa que ele falasse seria maximizada e viraria manchete. Tales Faria, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra: