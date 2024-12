Ex-juiz eleitoral: É provável que Caiado consiga reverter inelegibilidade

A Justiça Eleitoral tem diversos precedentes para deixar claro que para se cassar e impor inelegibilidades é preciso um grau de certeza muito grande sobre a ocorrência do fato e sua gravidade. Na dúvida, mantém-se mandato e a elegibilidade. Não é de se sair apontando uma metralhadora giratória da legislação eleitoral para todos os lados. Márlon Reis, advogado e ex-juiz eleitoral

Josias: É improvável que sentença contra Caiado e Mabel se mantenha

As punições impostas a Ronaldo Caiado e a Sandro Mabel não devem durar por muito tempo, avaliou o colunista Josias de Souza.

Acho improvável que essas decisões se mantenham nas instâncias superiores da Justiça Eleitoral. Estamos falando de uma decisão do primeiro grau e cabem pelo menos dois recursos: um ao Tribunal Regional Eleitoral, ainda no âmbito do estado, e o último ao Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília.

É probabilíssimo que essas decisões sejam revistas nas instâncias superiores. Não que não tenha havido irregularidade, mas a pena de inelegibilidade imposta a Caiado, que já se declara de antemão candidato à presidência em 2026, e a cassação de Mabel e da vice dele são draconianas demais para o delito que é atribuído ao Caiado. Josias de Souza, colunista do UOL

