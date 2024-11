Nikolas usa ausência de Erika na Câmara para criticar PEC contra escala 6x1

Deputada justificou ausência na Câmara para participar de evento no Rio. Procurada pelo UOL, Erika disse que não estava na Casa para participar do evento de comemoração pela lei que criou o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra como feriado nacional, no dia 20 de novembro. No site da Câmara, o relatório de presença de Erika em plenário mostra que ela estava em "missão autorizada" na terça-feira.

Em 2024, Erika Hilton tem 72% de presença em sessões deliberativas na Câmara e Nikolas, 95%. Nos 19 dias em que não estava na Casa, a deputada justificou todas as ausências. Nikolas também apresentou justificativa nos dias três dias em que esteve ausente. Na prática, essas ausências não são consideradas faltas. Nenhum dos dois faltou sem apresentar justificativa neste ano.

Nikolas: Texto é "terrivelmente elaborado"

Deputado chamou de "bizarrice" o texto da proposta e disse que o documento apresenta conta errada. Em outro vídeo publicado na segunda-feira (11), Nikolas afirmou que a proposta prevê expediente de, no máximo, quatro dias por semana, oito horas por dia e 36 horas semanais. Uma jornada de oito horas diárias em quatro dias por semana somariam 32 horas semanais, e não 36 horas.

No fim de semana, Nikolas foi cobrado nas redes sociais para assinar o texto de apoio a PEC. Ele classificou a pressão como "ataque coordenado" e afirmou que não vai ceder às pressões. O deputado disse que nenhum outro político foi pressionado a tomar posição no tema. A movimentação nas redes sociais, entretanto, pressionou diferentes políticos, incluindo parlamentares do PT.

Erika obteve apoios para protocolar PEC

Texto está com 194 assinaturas, diz a deputada. Apesar da conquista, o UOL apurou que Erika Hilton avalia se vai protocolar a proposta porque, para avançar ao plenário, ela precisa passar pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), presidida pela bolsonarista Caroline De Toni (PL-SC).