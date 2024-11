PF: Coronéis mostraram saudosismo de 64 e criaram gabinete de ódio militar

Mensagens trocadas entre dois coronéis do Exército demonstram saudosismo do golpe que levou os militares ao poder em 1964. Conversas que integram o relatório final da investigação da PFrevelam que ambos usaram as redes sociais numa campanha para hostilizar oficiais contrários ao golpe em 2022.

O que aconteceu

Conversa entre os coronéis começa com críticas à falta de apoio do Alto Comando do Exército à tentativa de ruptura democrática. "Duvido que em 64 esses esquerdistas tinham tanta liberdade de manobra quanto têm agora", escreveu o coronel Fabrício Bastos, integrante do Centro de Inteligência do Exército.

Na sequência, Bastos defendeu a prisão dos ministros do TSE e do STF. O oficial do Exército ainda reclamou da falta de iniciativa do então presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje apontado pela PF como líder da trama golpista. As mensagens foram enviadas em 16 de outubro de 2022, antes do segundo turno da corrida presidencial vencida por Lula (PT).