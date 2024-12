De licença, governador é filmado na Libertadores: 'Vim com meus recursos'

Sobre a pneumonia, disse ter sido autorizado pelos médicos. "Viajei com autorização médica, porque passei sete dias afastado por conta da pneumonia. Os médicos me pediram para tirar um tempo, perguntei da viagem e eles disseram que não teria problema em ir."

Governo de Sergipe informa que o governador encontra-se licenciado desde o dia 26 de novembro, em agenda pessoal, em família, na Argentina, e que o afastamento foi comunicado à Assembleia Legislativa do Estado. "O Estado certifica que a viagem foi custeada com recursos próprios, sem qualquer utilização de verbas públicas. Em respeito à população e ao compromisso com a transparência que norteia a gestão, o Estado informa que a decisão reflete a responsabilidade de separar compromissos oficiais de atividades de caráter pessoal, assegurando a máxima ética no uso do dinheiro público", diz a nota, acrescentando que o governador também cumpriu recomendação médica de afastamento de atividades após uma semana de tratamento por uma pneumonia.

Não foi possível consultar o Diário Oficial do Estado para verificar o motivo do afastamento, já que o site estava fora do ar neste domingo (1º). Um documento enviado pelo governador, que foi encaminhado à Assembleia Legislativa no último dia 25, mostra que sua ausência foi para tratar de "assuntos particulares" em uma viagem para a Argentina entre os dias 26 de novembro e 2 de dezembro.

*Com informações do Estadão Conteúdo.