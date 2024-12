'Inferniza a vida dele': pressão por golpe teve protesto na casa de general

Reuniões e redes sociais para pressionar

Reuniões foram instrumento de pressão. Para a PF, encontro de oficiais no apartamento de Walter Braga Netto (vice na chapa de Bolsonaro) em 28 de novembro e conversas dos comandantes das três Forças com Bolsonaro (em 7 de dezembro) e com o ministro da Defesa (em 14 de dezembro) visavam adesão da cúpula ao golpe.

Segundo a PF, almirante, brigadeiro e general foram apresentados a decreto que viabilizava golpe na reunião de 14 de dezembro. O texto foi apresentado pelo general Paulo Sérgio Nogueira, que estava à frente da pasta da Defesa à época. Segundo depoimentos, só o almirante Garnier, da Marinha, sinalizou estar de acordo com ideia.

"Quem se recusou a dar o golpe não fez mais do que a obrigação", diz historiadora. Para Adriana Marques, coordenadora adjunta do Laboratório de Estudos sobre os Militares da FGV (Fundação Getúlio Vargas), o detalhe mais surpreendente da trama revelada pela PF é o fato de a maior parte do alto comando estar em cima do muro em relação à tentativa de golpe à época. Ela destaca ainda outro aspecto:

A leitura do relatório induz à dicotomia entre golpistas e legalistas, mas acho que a coisa é mais complexa do que isso. Havia outras questões que influenciaram até mais na adesão ou não dos militares à tentativa de golpe, como a convivência de alguns com o núcleo do poder político, por exemplo.

Adriana Marques, historiadora

Investigação cita, pelo menos, quatro postagens em redes sociais que tinham militares como alvo. Todas aconteceram após a eleição e instigavam generais a aderirem ao golpe. Num dos casos, o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, diz que um dos posts ficou "excelente", em troca de mensagens.