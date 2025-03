STF começa a julgar Carla Zambelli por perseguição armada em 2022

Deputada pode ser condenada a até 5 anos de prisão. O crime de porte ilegal de arma prevê de 2 a 4 anos de reclusão, enquanto o de constrangimento ilegal prevê detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Os ministros vão depositar seus votos no sistema eletrônico do STF para condenar ou absolver Zambelli e, ao final do julgamento, definir a pena dela, caso seja condenada.

Denúncia afirma que Zambelli abusou do direito de uso de arma. Embora a deputada tivesse o porte regularizado, a PGR (Procuradoria-geral da República) considerou que ela sacou a pistola "fora dos limites da autorização de defesa pessoal" ao perseguir o jornalista, "ainda que a pretexto de resguardar, em tese, sua honra maculada".

Zambelli nega ter cometido os crimes. A defesa da deputada argumentou, no processo, que o uso da arma naquela situação não se qualifica como porte ilegal e que ela teve uma reação legítima resposta às provocações do jornalista.

Aliados viram prejuízo eleitoral a Bolsonaro

Caso ocorreu às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. Em 29 de outubro, um dia antes da votação, Luan Araújo abordou Zambelli no bairro dos Jardins, na capital paulista, gritou palavras de apoio a Lula e provocou a deputada, que se desequilibrou e caiu no chão. Em seguida, ela e um segurança perseguiram o jornalista pelas ruas, com armas em punho.

Perseguição se estendeu por cerca de 100 metros. Após fugir da deputada e do segurança por um quarteirão, o jornalista atravessou a rua e entrou em um bar. Zambelli seguiu o homem com a pistola apontada para ele e o obrigou a deitar-se no chão. A deputada declarou, no processo, que o jornalista pediu desculpas e ela o deixou ir embora.