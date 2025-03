Defesa contesta quantidade de maconha em prisão de ex-candidata do PSOL

A defesa de Brunella Hilton (PSOL) questionou a informação da polícia sobre a quantidade de maconha que ex-candidata a vereadora portava ao ser presa no início deste mês.

O que aconteceu

Laudo da perícia não atestou a quantidade de drogas em cada brigadeiro, segundo a defesa. No inquérito, é citado que uma amostra de dois gramas foi retirada para análises em um dos 98 brigadeiros. O STF definiu no ano passado que a quantidade de 40 gramas de maconha é o máximo permitido para que uma pessoa seja considerada usuário de drogas e não traficante.

Venda do brigadeiro com maconha foi enquadrada como tráfico de drogas, de acordo com Secretaria de Segurança Pública. Foram apreendidas 800 gramas do doce, diz a pasta. O peso inclui todos os ingredientes, não só a maconha.