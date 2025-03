Líder do PT no Senado: Eduardo Bolsonaro quer difamar democracia, não fugir

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que pediu licença do cargo para morar nos Estados Unidos, quer o afastamento para difamar o país e reforçar a narrativa contra a Justiça brasileira, afirmou o senador Rogério Carvalho (PT-SE), líder da bancada do PT, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Nós temos visto essa posição do Eduardo Bolsonaro como uma estratégia para difamar o país, passar a ideia de que nós estamos em um regime totalitário. Ele está tentando reforçar a narrativa de que o Judiciário brasileiro está perseguindo o [ex-presidente Jair] Bolsonaro e que eles estão sendo perseguidos.