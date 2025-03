Governadores aliados defendem Bolsonaro, mas evitam críticas a Moraes e STF

Nas redes sociais, Tarcísio exaltou Bolsonaro e afirmou que esse não será o último desafio a ser enfrentado pelo ex-presidente. "Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil, e assim seguirá", escreveu nas redes sociais.

Sabemos que esse não é o primeiro e não será o último desafio a ser enfrentado, mas sabemos também que a verdade prevalecerá e sua inocência será comprovada. Estou certo de que Jair Bolsonaro conduzirá esse processo com a coragem que sempre motivou todos ao seu redor. Siga contando comigo e com os milhões de brasileiros que estão ao seu lado. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas, governador de SP

Zema também se manifestou nas redes. "O maior líder da oposição ao governo do PT é Jair Bolsonaro. Espero que a justiça seja feita e que ele recupere seus direitos políticos", declarou.

Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, foi mais firme na defesa. Ele disse que Bolsonaro merece estar nas urnas em 2026, apesar de o ex-presidente estar inelegível por decisão da Justiça Eleitoral.

Presidente Bolsonaro respeitou o processo democrático. Não há nenhuma ação ou fala comprovando o contrário. Não tenho medo de me posicionar ao lado dele, como sempre fiz. Bolsonaro é o maior líder de oposição no Brasil e merece estar nas urnas em 2026. Deixa o povo decidir! Jorginho Mello, governador de SC

Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, também se manifestou. "A trajetória pública do presidente sempre foi marcada por seu compromisso com o povo brasileiro. Tenho plena confiança de que a Justiça brasileira vai tratar o caso com a responsabilidade necessária prevista na lei."