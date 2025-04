Moraes multa Filipe Martins em R$ 20 mil por foto com advogado nas redes

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), aplicou uma multa de R$ 20 mil a Filipe Martins, ex-assessor especial de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por aparecer em uma publicação de seu advogado nas redes sociais.

O que aconteceu

Moraes multou Martins porque ele aparece no Instagram de seu advogado Sebastião Coelho. Martins ficou preso por seis meses no ano passado. Em agosto, o ministro mandou soltá-lo e substituiu a prisão por medidas cautelares, como a proibição de usar as redes sociais, o que teria sido desrespeitado com a postagem.

Martins deverá prestar esclarecimentos em até 24 horas. Caso não esclareça a postagem, as medidas cautelares impostas a ele serão convertidas em prisão.