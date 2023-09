Evo Morales anuncia candidatura à presidência da Bolívia

Morales é o primeiro político boliviano que anuncia sua intenção de concorrer à presidência do país em 2025.

Entretanto, seu partido, o governista Movimento ao Socialismo (MAS), tem marcado para a próxima semana um congresso para formar uma comissão que organize, para dezembro ou janeiro, eleições primárias para eleger os candidatos à presidência e vice-presidência.

Morales e a cúpula do partido mantêm trocas de acusações constantes com ministros do presidente Arce, embora este tenha se mantido à margem das disputas.

Nos últimos meses, o ex-presidente acusou os ministros de Governo, Eduardo del Castillo, e Justiça, Iván Lima, de liderarem ações políticas contra si e de tentarem envolvê-lo em casos de corrupção.

A disputa interna na situação tem como pano de fundo quem finalmente será o candidato do MAS: Morales ou Arce. O presidente, no poder desde novembro de 2020, disse que o tema de sua reeleição ainda não está na agenda.

Na Bolívia, há discussões se Morales estaria habilitado ou não para concorrer nas eleições.