Blinken diz que 100% da população de Gaza enfrenta 'insegurança alimentar aguda'

Toda a população de Gaza enfrenta "níveis severos de insegurança alimentar aguda", afirmou nesta terça-feira (19) o secretário de Estado americano, Antony Blinken, o que evidencia a urgência de aumentar o envio de ajuda humanitária ao território palestino.

"De acordo com a medição mais respeitada, 100% da população de Gaza enfrenta níveis severos de insegurança alimentar aguda. É a primeira vez que uma população inteira é classificada desta maneira", disse Blinken durante uma entrevista coletiva nas Filipinas, durante uma viagem oficial.

Durante a visita a Manila, o Departamento de Estado anunciou que Blinken viajará na quarta-feira à Arábia Saudita e na quinta-feira ao Egito para prosseguir com as negociações sobre uma eventual trégua na Faixa de Gaza e o aumento do acesso à ajuda humanitária.