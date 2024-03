Eutanásia dupla: o casal que escolheu morrer junto e selou decisão com beijo

Bert Keizer, médico neerlandês de 77 anos, praticou mais de 100 eutanásias, mas esta o comoveu de maneira especial: tratava-se de um casal de mulheres, às quais ajudou a morrer.

"Partiram ao mesmo tempo, de mãos dadas", disse ele.

A eutanásia dupla é quando duas pessoas decidem morrer juntas e ao mesmo tempo. Casos ainda são raros, pois as condições devem servir para as duas pessoas, e as demandas devem ser avaliadas por médicos diferentes.