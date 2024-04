Prefeito de cidade do Equador é assassinado antes de referendo sobre segurança

O prefeito, de 52 anos, fazia exercícios durante a noite, acompanhado por sua equipe de segurança, quando homens armados abriram fogo, segundo a polícia.

Os suspeitos estavam em uma caminhonete que depois foi supostamente incendiada e localizada.

O Ministério do Interior expressou solidariedade à família e amigos do prefeito, que havia sido alvo de um atentado em outubro do ano passado

Sánchez era advogado e em 2021 presidiu a Câmara de Mineração de Camilo Ponce Enríquez, localidade em que acontece extração ilegal de minerais.

No próximo domingo, quase 13,6 milhões de equatorianos devem comparecer às urnas para votar em uma consulta sobre reformas legais e constitucionais que visam o combate à violência.

Sánchez foi o quarto prefeito assassinado no Equador no período de um ano. As outras vítimas faleceram na região costeira de Manabí.