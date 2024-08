Indígenas do Equador pedem suspensão da extração de petróleo na Amazônia

O presidente da nacionalidade waorani, Juan Bay, pediu na capital para "salvar a Terra, salvar esse pulmão do mundo que é Yasuní".

Sem falar em nome da ONU, especialistas independentes em direitos humanos afirmaram, nesta terça-feira, que o Equador deve respeitar a vontade do povo e interromper as atividades petrolíferas no Parque Yasuní.

Os especialistas também expressaram sua preocupação com as informações sobre a perfuração de novos poços e pediram às autoridades que apliquem urgentemente a vontade popular e acelerem o processo de transição.

O Equador estimou no ano passado perdas de US$ 16,47 bilhões (R$ 89,8 bilhões na cotação atual) em duas décadas com o fechamento do bloco 43.

"O fracasso do Equador em cumprir com a vitória de Yasuní mina a democracia, os direitos indígenas e a justiça climática", indicou a ONG Amazon Frontlines, que trabalha com a nacionalidade waorani.

A organização acrescentou que o "descumprimento" de Quito "destaca ainda mais as ações insuficientes de muitos governos globais para cumprir com seus compromissos" de frear as mudanças climáticas.