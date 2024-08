Japão alerta moradores sobre passagem de tufão 'extremamente forte'

Ele acrescentou que o fenômeno provocará "ventos violentos, ondas fortes e uma tempestade em nível nunca observado por muitas pessoas".

O tufão Shanshan já provocou chuvas fortes em grande parte do Japão. Na terça-feira, um deslizamento de terra destruiu a casa de uma família de cinco pessoas em Gamagori, cidade na costa do Pacífico, no centro do país.

Três pessoas foram resgatadas, mas dois homens, de 70 e 30 anos, continuam desaparecidos, segundo um funcionário da prefeitura de Gamagori.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) prevê que o sul de Kyushu receberá 500 milímetros de chuva em um período de 24 horas até a manhã de quinta-feira e depois outros 600 milímetros até a manhã de sexta-feira.

Os governos locais emitiram avisos de evacuação que afetam 810.000 pessoas no município central de Shizuoka, na ilha principal de Honshu, devido às chuvas, e para outras 56.000 em Kagoshima, em Kyushu, informou a agência de gestão de incêndios e desastres.

Além da suspensão da produção da Toyota, a chegada do tufão também motivou a Japan Airlines a cancelar 112 voos locais e seis voos internacionais nesta quarta-feira. A companhia aérea ANA suspendeu 112 voos locais previstos para entre quarta e sexta-feira.