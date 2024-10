Israel e Irã trocam ameaças após ataque com mísseis de Teerã

Paralelamente, o Exército de Israel voltou a bombardear nesta quarta-feira o sul de Beirute, reduto do Hezbollah, a milícia armada que abriu uma frente na fronteira com Israel em apoio ao seu aliado Hamas, que governa a Faixa de Gaza.

Ele também fez um novo apelo aos civis libaneses para evacuarem "imediatamente" mais de vinte localidades adicionais, incluindo acampamentos de refugiados palestinos ao redor da cidade de Tiro.

No Líbano, mais de mil pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde, desde as explosões dos dispositivos de comunicação do Hezbollah, nos dias 16 e 17 de setembro, atribuídas a Israel, e do início de bombardeios massivos contra redutos do movimento islamista.

Após meses de trocas de disparos transfronteiriças, o Exército de Israel intensificou a sua ofensiva no Líbano em meados de setembro, com o objetivo de enfraquecer o Hezbollah e permitir que milhares de israelenses do norte deslocados pelo conflito voltassem para casa.

Na manhã desta quarta-feira, o Exército israelense também anunciou que bombardeou três escolas na Faixa de Gaza, usadas pelo Hamas como centros de comando, segundo os militares.

Israel está em guerra com o Hamas em Gaza desde que o movimento islamista palestino lançou um ataque sem precedentes ao seu território em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.205 mortos, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.