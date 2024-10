Biden, um fardo eleitoral que Kamala tenta deixar de lado

Mas, nas últimas semanas, ela percebeu o apelo que podem ter uma mudança de rumo e o distanciamento do presidente, cuja imagem se desgastou com a idade.

Kamala também escolheu cuidadosamente quem a acompanha em seus eventos de campanha, já contando com um elenco de estrelas que inclui o ícone pop Beyoncé e o lendário roqueiro Bruce Springsteen.

Barack Obama e sua esposa, Michelle, figuras de grande força política, também marcaram presença.

"Harris, obviamente, deveria evitar muitas aparições conjuntas com Biden até que as eleições passem. Biden é bastante impopular, está desgastado e tem se saído mal", resume Larry Sabato, diretor do Centro de Política da Universidade da Virgínia.

