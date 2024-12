Cuba quer manter contato com os EUA mesmo após posse de Trump: 'Relação séria'

Suas declarações acontecem por ocasião do décimo aniversário do anúncio da histórica aproximação entre Washington e Havana.

Em 17 de dezembro de 2014, o líder cubano Raúl Castro (2006-2021) e Barack Obama (2008-2016) anunciaram o início de uma aproximação que levaria ao restabelecimento das relações diplomáticas em 2015, após mais de meio século de disputa.

Este processo de descongelamento das relações bilaterais foi interrompido depois pelo magnata Donald Trump, que incrementou duramente as sanções econômicas contra o país de governo comunista. O republicano voltará a comandar a Casa Branca a partir de 20 de janeiro.

Cuba, submetida a um embargo comercial dos Estados Unidos desde 1962, voltou a ser incluída em 2021 na "lista de países que apoiam o terrorismo", o que bloqueia fluxos financeiros e econômicos para a ilha de 10 milhões de habitantes.

Após a gestão Trump, o governo do atual presidente democrata Joe Biden quase não aliviou as sanções econômicas e também manteve Cuba na lista de apoiadores do terrorismo. Contudo, sua administração retomou os contatos bilaterais com Havana sobre temas como migração e luta contra o terrorismo.

O vice-ministro também criticou as pessoas nos Estados Unidos que pensam que "chegou a hora de ver a destruição de Cuba".