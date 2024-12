Mulher presa ao se infiltrar em voo para Paris foge de ônibus para o Canadá

A mulher estaria saindo de um banheiro para outro ao invés de permanecer em um assento. Os comissários de bordo suspeitaram da ação e ela foi pega. O voo estava lotado.

Ao aterrissar em Paris, o comandante anunciou para a cabine que estavam aguardando a polícia chegar para lidar com um "grave problema de segurança". Posteriormente, ele anunciou que os policiais os "instruíram a manter todos no avião até encontrarmos o passageiro extra que está no avião".

Ela foi deportada para os EUA. No primeiro voo que a levaria de volta, Dali causou perturbações e foi retirada antes da decolagem. À CNN, um passageiro que estava próximo à mulher afirmou que ela dizia não querer voltar ao país. "Só um juiz pode me fazer voltar para os EUA". Em um vídeo gravado por ele, Dali implora para ser retirada do voo.

Dali voltou aos EUA em 4 de dezembro, foi presa e passou por audiência dois dias depois. "Ela representa um sério risco de fuga", disse o promotor na ocasião.