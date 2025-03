Ex-presidente filipino assume 'responsabilidade' ao ser entregue ao TPI

O ex-presidente filipino Rodrigo Duterte disse nesta quarta-feira (12) que assume sua "responsabilidade", ao ser entregue ao Tribunal Penal Internacional (TPI), que havia emitido uma ordem de prisão contra ele por supostos crimes durante sua campanha contra o narcotráfico.

O ex-presidente, 79, foi acusado pelo TPI, sediado em Haia, de "crime contra a humanidade" durante a repressão ao tráfico de drogas, que deixou dezenas de milhares de mortos, na sua maioria homens pobres, muitas vezes sem provas de que estivessem envolvidos com drogas.

"Fui eu que comandei as forças de segurança e o Exército. Disse que os protegeria, e assumo minha responsabilidade", declarou Duterte em um vídeo compartilhado em seu perfil nas redes sociais e no de um colaborador próximo, após chegar ao tribunal. O procurador do TPI, Karim Khan, ressaltou que a prisão de Duterte é importante para as vítimas.