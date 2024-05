Governo e oposição chegam a acordo e adiam votação de vetos sobre saidinhas

A discussão sobre os vetos que seriam adiados levou mais de uma hora no início da sessão do Congresso Nacional. O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), apresentou a lista de vetos em que haveria acordo entre a base governista e a oposição para o adiamento para a próxima sessão.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), líder da minoria no Congresso, pediu, porém, que também fosse adiada a votação do veto sobre a revogação da Lei de Segurança Nacional. Em troca, o governo sugeriu postergar também a discussão sobre a decisão de Lula de barrar o fim das saídas temporárias.

Depois de negociar com o governo e com Pacheco, Flávio Bolsonaro e a oposição concordaram em adiar a votação do veto das saídas temporárias. O tema era um dos principais para a direita, que pretendia dar um recado ao governo e derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao dispositivo aprovado pelos deputados e senadores no início deste ano.