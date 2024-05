Derretimento da 'geleira do Juízo Final' é mais alarmante do que se pensava

A grande geleira Thwaites, conhecida como "Geleira do Juízo Final" e localizada na Antártida, corre maior risco de derreter do que cientistas acreditavam. Isto porque água salgada e quente passa por vários quilômetros abaixo dela, o que pode torná-la ainda mais vulnerável.

O que aconteceu

A conclusão faz parte de uma pesquisa realizada por uma equipe de glaciologistas da Universidade de Califórnia, nos EUA, e da Universidade de Waterloo, no Canadá. O artigo foi publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, nesta segunda-feira (20).

Nova informação é alarmante porque o derretimento da Thwaites pode provocar um aumento de 65 centímetros do nível do mar. De acordo com o estudo, água quente do oceano ganhou acesso às cavidades de geleiras devido ao aumento da intensidade de ventos vindos do oeste. Esses ventos, por sua vez, são resultado da combinação entre o rápido aquecimento global e o esfriamento da segunda camada da atmosfera na Antártida.