Poluição faz governo de SP recomendar máscara e evitar atividades ao ar livre

"As secretarias de Estado da Saúde, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a Cetesb e a Defesa Civil apontaram que a piora na qualidade do ar ocasionada pelas queimadas é agravada pela atuação de uma massa de ar quente, seco e estável, aliada à ausência de chuvas, o que dificulta a dispersão dos poluentes", acrescenta.

A Cetesb tem uma rede de monitoramento de qualidade do ar composta por 85 estações, sendo 63 automáticas e 22 manuais, distribuídas pelo estado.

"Nos últimos dias foram observados, de forma abrangente, um número elevado de estações com qualidade do ar classificada como 'muito ruim' e 'ruim' em decorrência de altas concentrações de partículas inaláveis finas (poeira, fuligem e fumaça que ficam suspensas na atmosfera em função do seu pequeno tamanho)", alerta o governo paulista.

Orientações à população:

A principal recomendação, neste momento, é de que pessoas evitem atividades físicas ao ar livre;

É recomendado aumentar o consumo de água e líquidos para manter a hidratação do organismo e das vias aéreas;

Para quem estiver dentro de casa, a orientação é que mantenham portas e janelas fechadas, para reduzir a entrada de partículas de fora para dentro das residências;

Em regiões de queimadas, como proteção adicional, a sugestão é de, quando sair de casa, utilizar máscaras do tipo N95, PFF2 ou P100, que podem reduzir a inalação de partículas se usadas corretamente.