Toffoli vê conluio entre Moro e Lava Jato e anula provas contra empresário

"Os constantes ajustes e combinações realizados entre os referidos magistrados e o Parquet apontados acima representam verdadeiro conluio a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo requerente", aponta o ministro.

"Fica clara a mistura da função de acusação com a de julgar, corroendo-se as bases do processo penal democrático", segue Toffoli.

A decisão toma como base diálogos hackeados de membros da Lava Jato, obtidos na Operação Spoofing, que prendeu o grupo responsável pelo ataque cibernético.

O ministro menciona, por exemplo, o desmembramento de processos e a suposta manipulação do ritmo de tramitação de ações penais para permitir a extradição e prisão do empresário, que tem nacionalidade portuguesa.

Toffoli afirma ainda que provas foram obtidas fora dos canais oficiais junto a autoridades da Noruega e de Mônaco. A decisão também põe sob suspeita as medidas cautelares decretadas contra a filha do empresário, o que na avaliação do ministro foi uma estratégia para pressioná-lo na investigação.

Foi decretada a "nulidade absoluta de todos os atos praticados" contra o empresário na âmbito da Lava Jato, inclusive na fase pré-processual.