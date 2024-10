Boulos explora BO de esposa de Nunes e é criticado por apoiadores nas redes: 'Não se rebaixe'

"A vinculação do autor com o crime organizado e a afirmação de que ele praticou violência física contra a mulher já foram enfrentadas pelo Poder Judiciário Eleitoral nestas eleições de 2024, existindo várias condenações do candidato Pablo Marçal por ter feito alegações semelhantes em face do requerente. Assim, tampouco é possível admitir-se que essas acusações sejam feitas pelo candidato Guilherme Boulos. Entendo que no caso concreto está presente o perigo da demora, considerada a potencialidade lesiva do conteúdo para a imagem do candidato, bem como a abrangência do veículo de publicação em questão, com rápida difusão a elevado número de pessoas", escreve a juíza Claudia Barrichello.

Prefeito pediu que adversários evitassem temas pessoais

Ao longo da campanha, Nunes apelou, em várias ocasiões, para que adversários não abordassem temas da esfera familiar. Em determinado momento, chegou ao conhecimento da campanha a informação de que, a pedido do presidente Lula, Boulos teria se comprometido a evitar menções à família do prefeito. O filho mais novo de Lula enfrentou acusações de agressões físicas e psicológicas feitas pela ex-namorada, classificadas pela defesa dele como "fantasiosas".

Um aliado do prefeito conta que Nunes acreditou por um tempo que sua família seria poupada pelos concorrentes — o que não se confirmou na reta final do primeiro turno. Uma ala da campanha chegou a sugerir que Nunes endurecesse o discurso contra Boulos, mencionando, por exemplo, o episódio envolvendo o filho do presidente e a reportagem do UOL que revelou a compra de um imóvel do Minha Casa, Minha Vida pela esposa do líder sem-teto. Mas o prefeito vetou qualquer tentativa de explorar temas pessoais, alegando que há limites éticos em uma disputa eleitoral.