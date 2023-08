Campanha de Trump vende canecas com fotos de fichamento: 'Nunca se renda'

A campanha de Donald Trump para as eleições de 2024 tenta capitalizar com os problemas judiciais do ex-presidente e já começou a vender produtos com a foto tirada pela polícia durante sua breve detenção na Geórgia.

O site oficial da pré-candidatura do magnata republicano disponibiliza camisetas de manga curta ou longa pelo preço de US$ 34 (R$ 167), enquanto canecas custam US$ 25 (R$ 122). Também são vendidos porta latas de bebida (US$ 15 o par, ou R$ 73) e adesivos para carros (US$ 12 o par, ou R$ 59).

As peças trazem a foto de Trump tirada em uma penitenciária de Atlanta e a frase "Never surrender!", que significa "Jamais se renda". O ex-presidente foi fichado na cadeia após ter se tornado réu pela quarta vez, agora por suposta tentativa de interferir na apuração das eleições de 2020 na Geórgia.