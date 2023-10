Garisenda: Torre de 48 metros na Itália 'cambaleia' e preocupa autoridades

A política acrescentou que medidas serão tomadas para reforçar a estrutura da Garisenda e torná-la mais segura para a população.

O estado de conservação da Garisenda foi o tema principal de uma conversa entre o prefeito de Bolonha, Matteo Lepore, e o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano. O chefe da pasta garantiu a máxima colaboração para resolver o problema.

Localizada bem ao lado da Torre degli Asinelli, que tem 97 metros, as estruturas são as poucas sobreviventes das inúmeras que Bolonha tinha durante a Idade Média. Na época, as famílias ricas competiam para ter a construção mais alta.

As duas torres são símbolos da capital da região da Emilia-Romagna e ficavam no antigo coração de Bolonha. (ANSA).