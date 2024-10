Fontes de Gaza citam mais de 140 mortos em ataques de Israel

ROMA, 30 OUT (ANSA) - Ao menos 143 palestinos morreram na última terça-feira (29) durante ataques de Israel na Faixa de Gaza, de acordo com balanço fornecido por fontes médicas locais.

A informação é da emissora árabe Al Jazeera, que diz que pelo menos 132 pessoas perderam a vida no norte do enclave, uma das zonas mais devastadas pela guerra entre Israel e Hamas.

Já as Forças de Defesa Israelenses (IDF) anunciaram que os mais recentes bombardeios em Khan Younis, na parte sul de Gaza, "atingiram terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica" com "munições de precisão" para minimizar o número de vítimas civis.