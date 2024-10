Novo líder do Hezbollah manterá plano de guerra de antecessor

Podemos continuar a lutar por dias, semanas e meses", afirmou.

Qassem destacou que o seu "programa de trabalho é uma continuação" do plano traçado pelo seu antigo líder, que morreu durante um ataque aéreo israelense na capital libanesa.

Segundo ele, o grupo não luta "por nenhum outro objetivo que não seja proteger o nosso país, apoiar os palestinos, impedir que Israel e os Estados Unidos assuma o controle do nosso país".

Falando sobre o Irã, aliado do Hezbollah e do Hamas, Qassem revelou que o país apoia seu projeto "sem pedir nada em troca".

"Aceitaremos qualquer apoio de qualquer país árabe para liderar a nossa luta", afirmou ele, agradecendo todas as frente "que nos apoiam, especialmente às do Iraque e do Iêmen".

No entanto, destacou que não luta em nome de ninguém ou pelo projeto de ninguém, mas sim pelo Líbano.