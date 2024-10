Em ruínas, mansão em que Hebe morou vai a leilão, mas ninguém se interessa

Sala da casa que Hebe morou Imagem: Imagem do laudo

"Está em ruínas", escreveu o juiz Fábio Junqueira no processo de quase 7 mil páginas em que a empresa Wv Soluções Logísticas cobra dívidas dos Ravagnani. Justamente por conta destas dívidas, o imóvel foi penhorado e levado a leilão.

A casa, em seu estado atual, foi avaliada em R$ 8,2 milhões.

Mansão está completamente deteriorada

Um laudo pericial realizado em 2022, obtido pela coluna, mostra a condição de abandono da mansão, que fica em um terreno de 1.987 metros quadrados.

"Com a ausência das telhas cerâmicas, a precipitação das chuvas determinou as infiltrações diretas nos ambientes do imóvel e ocasionou danos diversos nos ambientes do pavimento térreo e que se estenderam ao pavimento inferior", afirmou o perito no documento.